شكرا لمتابعة خبر عن إرادة لخدمات إرادة يعقد دورة بعنوان التنمر بين الأقران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تركية البدر (صدى):

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة ممثلا في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب اليوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢٨ دورة تدريبية بعنوانر"التنمر بين الأقران" للعاملين من الممارسين الصحيين والإداريين بهدف التعرف على أبرز المهارات والمعلومات التي تساهم في تنمية القدرات المعرفية والمهنية لديهم.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج التدريبي الذي يساهم في تحسين بيئة العمل و الممارسة المهنية لدى جميع منسوبي المجمع من أجل تسهيل كافة الخدمات العلاجية للمستفيدين والمراجعين.