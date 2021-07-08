أخبار السعودية اليوم.. تنفيذ حد الحرابة والقصاص بقاتلين.. ودفعة حساب المواطن الأحد

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشف تقرير عن احتلال المملكة المركز الأول عربيًا من حيث أفضل دول العالم لعيش النساء، وذلك يعود بحسب المحللين للخطوات الإصلاحية التي بدأها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتعزيز حقوق المرأة السعودية، بينما ذكرت وزارة الصحة طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة، وإلى التفاصيل:

تقرير أمريكي: السعودية الأفضل عربيًا لعيش النساء.. وإصلاحات ولي العهد السبب

أصدرت مجلة أمريكية تقريرًا بشأن أفضل دول العالم لعيش النساء عام 2020، واستطاعت السعودية احتلال المركز الأول عربيًا و89 عالميًا؛ حيث أوضحت مجلة، سي اي او وورلد (CEOWORLD)، تصنيفها وترتيبها السنوي بناء على دراسة استقصائية لنحو 256,700 امرأة من 156 دولة، ووفقًا لمعايير وعوامل عدة بينها إقليمية، وعرقية، واجتماعية واقتصادية، لتحديد المكان الأفضل للنساء حول العالم.

تنفيذ القصاص في عبدالله دعلة قاتل عبدالله الدوسري بالرصاص في الرياض

نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصًا، في أحد الجناة بمدينة الرياض، اليوم الخميس، وذلك بعدما أقدم، عبدالله بن محمد بن مبارك دعلة (سعودي الجنسية)، على قتل، عبدالله بن مبارك بن عبدالله الدوسري (سعودي الجنسية)، من خلال إطلاق النار عليه؛ ما أدى لوفاته.

تنفيذ حدّ الحرابة في مواطن قتل محاسبًا خلال سطو مسلح بجدة

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، وذلك بعدما أقدم، فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله (سعودي الجنسية)، على السطو المسلح على شركة وقتل محاسبها، أمير علي (هندي الجنسية)، وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.

تورُّط 5 مواطنين و«مخالف» في جرائم سرقة وسطو قبل ضبطهم بمكة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على 5 مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، بعد تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة المنازل ومحال تجارية وفتح مركبات متوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، تقدر المسروقات بـ 223 ألف ريال، وتم اتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مواطن يوثق سرعة جنونية لقائد مركبة بطريق الحرمين.. والمرور يتدخل

تفاعل المرور السعودي مع مناشدات أحد المواطنين، وذلك بعد توثيقه لقائد مركبة يقود بسرعة جنونية بطريق الحرمين، وكتب حساب المرور الرسمي على موقع «تويتر» ردًا على التفاعل: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

رسميًا.. اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والرفع من مستوى الجودة والكفاءة، وضبط مزاولتها بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد.

طريقة تسجيل الفئة من 12 إلى 18 عامًا لأخذ لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة، موضحة أنه من عمر 15 سنة وأقل يمكنه الحجز للقاح كتابع، بينما من عمر 15 إلى 18 سنة، يمكنه الحجز للقاح كتابع أو مستقل عبر تطبيق «صحتي»، ونشرت «صحة القصيم» اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان (ما هي طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 سنة؟)، متضمنًا إجابة وزارة الصحة على ذلك.

إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون بميناء جدة في 6 أشهر

نجحت عناصر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع مكافحة المخدرات، من إحباط عمليات تهريب 90 مليون حبة كبتاجون خلال الـ6 أشهر الماضية (النصف الأول من العام الجاري).

«هندي» يتوقع غرة ذي الحجة الأحد المقبل.. وعيد الأضحى الثلاثاء

توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأحد المقبل ويوم عرفة يوم الإثنين وعيد الأضحى يوم الثلاثاء، وقال عبر "تويتر"، إن المحكمة العليا في السعودية أعلنت عن ترائي هلال الحج مساء غد الجمعة، وتشير الحسابات الفلكية لعدم ولادة الهلال قبل غروب الشمس يوم الجمعة؛ ما يعني استحالة رؤية الهلال.

«حساب المواطن»: صرف دفعة يوليو الأحد المقبل

أكّد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الرابعة والأربعين «دفعة شهر يوليو»، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو 2021م، وذكر حساaب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه «يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والأربعون يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو».

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