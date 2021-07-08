الرياض و3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 319 إصابة جديدة، من إجمالي 1257 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 277 حالة، ومكة المكرمة 252 حالة، وجازان 94 حالة، وعسير 93 حالة، والمدينة المنورة 59 حالة، ونجران 45 حالة، وحائل 30 حالة، والقصيم 26 حالة، وتبوك 21 حالة، والباحة 19 حالة، والحدود الشمالية 18 حالة، والجوف 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 1484 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.