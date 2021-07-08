وزارة «الشؤون الإسلامية» تعتمد خطة الحج... وتجهِّز مساجد المشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، د.عبداللطيف آل الشيخ، خطة الوزارة لحج هذا العام 1442هـ، وذلك بتجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن الخطة تشمل أيضًا الحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.

كانت الوازرة أعادت أمس الأربعاء، افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يومًا 1777 مسجدًا.

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