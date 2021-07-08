وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا الحرجة.. والنشطة 11713

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1385 حالة، بينما تم أمس الأربعاء تسجيل 1379 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 11713 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 11952 حالة..

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و 1484 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: جميع لقاحات كورونا المعتمدة بالسعودية آمنة وفعّالة