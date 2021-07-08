سفارة السعودية في روسيا: الـ«QR-Code» متاح لممارسة الأنشطة الترفيهية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في روسيا تبينهًا مهمًا للمواطنين، وذلك بخصوص دخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة، بالإضافة للسفر من أجل السياحة في روسيا.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على موقع «تويتر»: «تود سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو التنبيه بأنه يمكن الحصول على (QR-Code) والذي تم فرضه مسبقًا من قبل حكومة موسكو لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة».

وأضاف: «وذلك للأشخاص الذي تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح (أو التطعيم المكون من جرعة واحدة) والمعتمد في روسيا الاتحادية فقط، وكذلك للأشخاص الذين شفوا من المرض والذي لم يمر على إصابتهم أكثر من ٦ أشهر من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لحكومة موسكو .

وتابع: «وفيما يتعلق بالمواطنين القادمين للسياحة فيجب عليهم إبراز نتيجة فحص PCR سلبية من المختبرات والعيادات المعتمدة في روسيا الاتحادية، علمًا بأن صلاحية الفحص ٧٢ ساعة».

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