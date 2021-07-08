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تورُّط شخصين في ممارسة التفحيط والتباهي بتجهيزات شبه أمنية بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن تحديد هوية مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، وإلقاء القبض عليهما، عقب مقاطع فيديو متداولة لشخصين يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المواطنين والقبض عليهما، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما أكد الكريديس أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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