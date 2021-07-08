«التأمينات»: 29 يوليو آخر موعد لانضمام حديثي التخرج لبرنامج النخبة

الرياض - محمد عبدالله - دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة، مشيرة إلى أنّ آخر موعد للتقديم 29 يوليو الجاري عبر الرابط

وبرنامج النخبة يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنّ شروط الانضمام للبرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل الأكاديمي عند التخرج عن 3 من 4 في الجامعات التي يكون معدلها من 4، وألا يقل عن 4 من 5 في الجامعات التي يكون معدلها من 5.

وأضافت أنه من بين الشروط أيضًا أن يكون المتقدم من حديثي التخرج لعام 2021، وأن يكون سعودي الجنسية، مشيرة إلى أن التقديم مفتوح للرجال والنساء وأن المرشحين سيخضعون للمفاضلة وعدد من الاختبارات من قبل مختصي البرنامج.

وتتضمن التخصصات المطلوبة: (الإدارة الصناعية، وهندسة صناعية، وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب، ونظم المعلومات، وإدارة المخاطر، وإدارة الجودة، وإدارة الأعمال، وإدارة العمليات، وإدارة نظم المعلومات، وتقنية المعلومات).

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