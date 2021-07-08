«الغذاء والدواء» تفنِّد مزاعم فيديو «جيلوتين القمح»: ليس ضارًا للأصحاء

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الغذاء والدواء، عدم صحة الادعاءات بأن جيلوتين القمح له تأثير سلبي على الأشخاص الأصحاء، وذلك ردًا على مقاطع متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة –عبر موقعها الإلكتروني- أن الجلوتين يعرف بأنه عبارة عن بروتين شائع موجود بشكل طبيعي في الحبوب بما فيها القمح والشعير والشوفان. وأنه وفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقاطع المتداولة وذلك على الأفراد الأصحاء.

وأضافت أن المعلومات التي ذكرها المتحدث لم تكن دقيقة، ولم يتم توضيح تفاصيل الدراسات بشكل صحيح، وكانت نتائج الدراسات المشار إليها مقتصرة فقط على فئة معينة من الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية ومنهم مرضى السيلياك (حساسية الجلوتين)، أو من لديهم حساسية من القمح، ولم يتم إيجاد أدلة علمية تثبت أن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأفراد الأصحاء.

أما فيما يتعلق بحمض الفيتيك فإن وجوده في الأغذية لا يشكل قلقًا من حدوث نقص في المعادن المذكورة داخل الجسم، وذلك عند إتباع نظام غذائي متنوع المصدر (أغذية حيوانية ونباتية)، كما يمكن إزالة حمض الفيتيك أو التقليل منه عن طريق نقع الغذاء أو استنباته أو غليه قبل تناوله.

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