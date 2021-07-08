تورُّط 5 مواطنين و«مخالف» في جرائم سرقة وسطو قبل ضبطهم بمكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على 5 مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، بعد تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة المنازل ومحال تجارية وفتح مركبات متوقفة وسرق ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، تقدر المسروقات بـ 223 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط 5 مواطنين، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وارتكبت العناصر المقبوض عليها عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المنازل ومحال تجارية وفتح مركبات متوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسلب مبالغ مالية، تقدر المسروقات بقيمة 223 ألف ريال.

جرى إيقاف العناصر المتهمة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.