أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة 27 لمدارس الملك عبدالعزيز

رعى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة، مساء أمس، احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 27 من طلابها لهذا العام، والبالغ عددهم 209 طلاب وطالبات، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك.

وفور وصول مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات مرحلة الطفولة المبكرة، فقرة عن تطبيق تجربة الموسيقي بالمدارس، ثم ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الطالب علي الأسمري والطالب عبدالإله ضاحي باللغة الإنجليزية، أعربا فيها ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس وأولياء الأمور، عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك، وتفضله برعاية هذا الحفل وتكريم الخريجين، مؤكدين على إكمال مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد. ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً، استعرض من خلاله إنجازات المدارس وخصوصاً خلال فترة جائحة كورونا، كما شاهد عرضا مرئيا لمسيرة الخريجين، بعدها كرّم أمير المنطقة الطلاب والطالبات المتفوقين بالمدارس.