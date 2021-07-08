أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة 27 لمدارس الملك عبدالعزيز

وفور وصول مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم, بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات مرحلة الطفولة المبكرة، فقرة عن تطبيق تجربة الموسيقي بالمدارس، ثم ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الطالب علي الأسمري والطالب عبدالإله ضاحي باللغة الإنجليزية، أعربا فيها ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس وأولياء الأمور، عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك، وتفضله برعاية هذا الحفل وتكريم الخريجين، مؤكدين على إكمال مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد. ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً، استعرض من خلاله إنجازات المدارس وخصوصاً خلال فترة جائحة كورونا، كما شاهد عرضا مرئيا لمسيرة الخريجين، بعدها كرّم أمير المنطقة الطلاب والطالبات المتفوقين بالمدارس.
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