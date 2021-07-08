الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1257 حالة مؤكدة وتعافي 1484 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11713 حالة منها 1385 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 497773 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 478127 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7933 حالة

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).