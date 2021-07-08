الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 497773 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 478127 حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7933 حالة
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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