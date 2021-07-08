اخبار السعوديه

الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1257 حالة مؤكدة وتعافي 1484 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11713 حالة منها 1385 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 497773 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 478127 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7933 حالة

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).


كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا