ضبط 6 أشخاص سرقوا 223 ألف ريال

أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة 27 لمدارس الملك عبدالعزيز رعى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة، مساء أمس، احتفال مدارس... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1257 حالة مؤكدة وتعافي 1484 حالة فيما بلغ... الرياض: محمد العواجي الرياض: محمد العواجي 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو فازت المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

الجنوب وحفر الباطن الأقل في تصريف الأمطار فيما بلغت أطوال شبكات تصريف الأمطار ودرء السيول الرئيسية والفرعية في المملكة في 2020، 6.698.253 مترا، كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية... جازان : عبدالله سهل جازان : عبدالله سهل 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> 8 حوادث شاحنات مروعة إجراءات مرورية غير مسبوقة، تتبعها المملكة حفاظًا على أرواح مواطنيها ومقيميها، إلا أن حوادث الطرق تحصد العديد من الأرواح يوميًا،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو القعدة 1442 هـ 28 ذو القعدة 1442 هـ

حضور ذكي لموظفي الموارد تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد «نظام الحضور الذكي»، وهو نظام يمكن الموظفين... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 27 ذو القعدة 1442 هـ 27 ذو القعدة 1442 هـ

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