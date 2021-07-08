شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: "الشؤون الإسلامية" أتمت استعداداتها التوعوية والدعوية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام تحت عنوان "حج بسلام وأمان 2" التي تم تدشينها اليوم بمقر الوزارة في الرياض تشتمل على العديد من البرامج الدعوية والإرشادية التي تنفذها الوزارة عبر منصاتها الرقمية والقنوات الفضائية والإذاعية.

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على الدعم الذي تلقاه الوزارة وعلى البذل الكبير تجاه المشاعر المقدسة والأعمال التي تعنى بالحج وخدمة الحجيج.

وقال: "إن الوزارة خطت خطوات جيدة من خلال إقامة هذه البرامج المهمة للحجاج وخدمتهم، حيث تبين لهم عمل الخير وفق منهج الإسلام المعتدل الوسطي الذي ينبذ العنف والغلو والفتن، والوزارة أتمت استعداداتها من الناحية التوعوية والدعوية".

وأكد حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله- الحكيمة على الإنسان، وقال: من هذا المنطلق نجد أنه في هذا العام تمت زيادة عدد الحجاج وفق ما يمكن به إقامة الشعيرة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين للحج، وأن هذا الإجراء يجمع عددًا من الأمور وهي تحقيق الرغبة لبعض الحجاج، وتحقيق الأمن والسلامة للحاج من خلال الحرص على صحته وأمنه واستقراره من خلال ما نراه منتشر في العالم من وباء كورونا، وكذلك العناية الفائقة والمتميزة التي تبذلها القيادة لخدمة الحجيج والعناية والاهتمام بهم.