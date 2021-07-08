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شكرا لقرائتكم أمين عسير يتابع تنفيذ مشروع حديقة الوطن بأبها بمساحة 11 ألف كلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمين عسير يتابع تنفيذ مشروع حديقة الوطن بأبها بمساحة 11 ألف كلم
يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
تابع الدكتور وليد الحميدي أمين عسير تقدم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية .
تفاصيل مشروع حديقة الوطن:
ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 11000م2، حيث سيتضمن المشروع مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 آلاف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيسي والممرات وجلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية المشروع بالأشجار ونافورة وسطية.
نسبة الإنجاز :
الجدير بالذكر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 %.
من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة.
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