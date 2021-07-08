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أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك في عملية تحسين مستمرة على الخدمات العدلية، تسهم في سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة وفاعلية.
وذكرت الوزارة أن من بين تلك التحسينات إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف، وتخصيص كل درجة من درجات التقاضي بتبويب يشمل الجلسات والقضايا والطلبات.
وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات برقم الطلب أو اسم صاحب الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو من خلال اختيار فترة معينة.
يُذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 03:42 PM
لسهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة وفاعلية"العدل" تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية
أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك في عملية تحسين مستمرة على الخدمات العدلية، تسهم في سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة وفاعلية.
وذكرت الوزارة أن من بين تلك التحسينات إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف، وتخصيص كل درجة من درجات التقاضي بتبويب يشمل الجلسات والقضايا والطلبات.
وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات برقم الطلب أو اسم صاحب الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو من خلال اختيار فترة معينة.
يُذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
، "العدل" تُحسن خدماتها القضائية الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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