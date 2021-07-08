شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء: لا تأثير سلبي لجلوتين القمح على الأصحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشرت عدة مقاطع تدعي أن تناول القمح مضر بالأمعاء ويمنع امتصاص الطعام ويؤثر على التركيز مما قد يؤدي للاكتئاب كما أنه يحتوي على مواد تسبب الإدمان وذلك يعود لاحتوائه على بروتين الجلوتين وحمض الفيتيك.

وقالت هيئة الدواء والغذاء أن الجلوتين يعرف بأنه عبارة عن بروتين شائع موجود بشكل طبيعي في الحبوب بما فيها القمح والشعير والشوفان. وفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقاطع المتداولة وذلك على الأفراد الأصحاء، بالإضافة إلى أن المعلومات التي ذكرها المتحدث لم تكن دقيقة، ولم يتم توضيح تفاصيل الدراسات بشكل صحيح، وكانت نتائج الدراسات المشار إليها مقتصرة فقط على فئة معينة من الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية ومنهم مرضى السيلياك "حساسية الجلوتين"، أو من لديهم حساسية من القمح، ولم يتم إيجاد أدلة علمية تثبت أن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأفراد الأصحاء.