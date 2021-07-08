شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برامج توعوية وتجهيز مسجدي "نمرة والمشعر الحرام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام 1442هـ في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.

وشملت الخطة التي اعتمدها وزير الشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تجهيز مسجدي "نمرة والمشعر الحرام" بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق الاجراءات الاحترازية، ومنها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أنهى فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وحرصت الوزارة على تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر وجود الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة برموز الاستجابة السريعة (الباركود) لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية وبلغات عالمية، إلى جانب تفعيل الرد الآلي عبر الهاتف المجاني (8002451000) لشرح مناسك الحج وكل ما يتعلق بالأحكام إلى جانب التوعية بالإجراءات الاحترازية.

واعتمدت الوزارة عدداً من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام عن الحج وأحكامه وآدابه وفضائله خلال موسم الحج وتخصيص حلقات عن الحج في ظل جائحة كورونا والأحكام المتعلقة به.