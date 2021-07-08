شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / ضبط 52 مخالفا لتعليمات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذت قيادة قوات أمن الحج تتخذ الإجراءات النظامية بحق 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج ، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وصرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد سامي الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام،

مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به و المشاعر المقدسة (منی، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتی

نهاية اليوم الى 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.