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عاجل : متحدث الصحة لأولياء الأمور : طعموا ابنائكم ولا تستمعو للشائعات

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الدمام - شريف احمد - نصح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أولياء الأمور، بألا يتأخروا في إعطاء أبنائهم لقاح .

وقال العبد العالي في فيديو له : الأمراض التي يسببها هذا الفيروس كبير وخطيرة ، وثبت علميا أن الحالات الحرجة ممكن تصيب الشباب وصغار السن من الفئةالعمرية 12- 18 عاما ، وأكد أن اللقاح متاح وأثبت التجارب العلمية أنه آمن وفعال ، واختتمت حديثه قائلا : لاتستمعوا للشائعات خاصة لهذه الفئة العمرية وطعموا أبنائكم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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