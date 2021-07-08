شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : متحدث الصحة لأولياء الأمور : طعموا ابنائكم ولا تستمعو للشائعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أولياء الأمور، بألا يتأخروا في إعطاء أبنائهم لقاح كورونا.

وقال العبد العالي في فيديو له : الأمراض التي يسببها هذا الفيروس كبير وخطيرة ، وثبت علميا أن الحالات الحرجة ممكن تصيب الشباب وصغار السن من الفئةالعمرية 12- 18 عاما ، وأكد أن اللقاح متاح وأثبت التجارب العلمية أنه آمن وفعال ، واختتمت حديثه قائلا : لاتستمعوا للشائعات خاصة لهذه الفئة العمرية وطعموا أبنائكم.