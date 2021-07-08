الزعاق: الوقوف بعرفة يوم 19 يوليو فلكيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة 1442 وموعد الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، بناء على الحسابات الفلكية والتقديرات الحسابية.

ظروف تحري هلال ذي الحجة

وأوضح الزعاق أنه منذ غرة شهر ذي القعدة والقمر يسير خلف الشمس من الشرق نحو الغرب ولأن سرعة القمر الظاهرية أسرع بكثير من الشمس فسوف يدركها يوم الخميس 8 يوليو في تمام الساعة الرابعة و17 دقيقة مشيرًا إلى أنه في مساء يوم الجمعة سيغيب القمر قبل مغيب الشمس أما في يوم السبت 10 فسوف يمكث القمر في السماء قرابة 36 دقيقة .

موعد الوقوف بعرفة

وقال الزعاق إن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، مشيرًا إلى أن يوم الأحد 2021/7/11 سيكون غرة ذو الحجة وبناء عليه فإن يوم الاثنين 2021/7/19 هو يوم الوقوف بعرفة فيما يكون يوم الثلاثاء 2021/7/20 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



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