جامعة الملك فيصل تستقبل 61239 طلب قبول إلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء أمس، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلبة المتقدمين الجدد على نظامي البكالوريوس والدبلوم (انتظام).

إجراءات القبول في جامعة الملك فيصل

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة استقبلت أكثر من ٦١٢٣٩ طلبًا إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠% ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥٪ ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪ ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، مبينًا أن الجامعة قدمت عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة.

موعد الاختبار التحريري

وأفاد أن الجامعة حددت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية الأحد 01 / 12 / 1442هـ حتى الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، حسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.

وبين أن الجامعة ستعلن عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين السبت 21 / 12 / 1442هـ، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وإعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.

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