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أمير الشرقية: القيادة تحرص على تأهيل شباب وشابات الوطن لسوق العمل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

أمير الشرقية: القيادة تحرص على تأهيل شباب وشابات الوطن لسوق العمل

أشاد بما يقدمه صندوق الموارد البشرية هدف

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما يقدمه صندوق الموارد البشرية (هدف) في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والشابات بالإضافة للمحافظة على استقرارهم الوظيفي في السوق والمساهمة في تقليص نسب البطالة من خلال البرامج التي يطرحها الصندوق في ظل دعم قيادة هذه البلاد والتي تحرص على تمكين الشباب وتأهيلهم وحصولهم على فرص وظيفية تناسب متطلبات سوق العمل.

استقبال اليوسف: 

جاء ذلك خلال استقبال أمير الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف.

تقرير لما قدمه الصندوق: 

وقدم اليوسف تقريراً لأمير المنطقة الشرقية عن ما قدمه الصندوق من دعم للشباب والشابات خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرصهم على تقديم فرص وظيفية للشباب والمساهمة في تأهيل أبناء الوطن من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها الصندوق لتمكينهم ورفع قدراتهم ليتمكنوا من الدخول لسوق العمل بكفاءة واقتدار.

أمير الشرقية: القيادة تحرص على تأهيل شباب وشابات الوطن لسوق العمل - متابعات الخليج 365 أمير الشرقية: القيادة تحرص على تأهيل شباب وشابات الوطن لسوق العمل - متابعات الخليج 365 أمير الشرقية: القيادة تحرص على تأهيل شباب وشابات الوطن لسوق العمل - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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