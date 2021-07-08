جامعة الملك فيصل تفتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك فيصل فتح بوابة القبول الإلكتروني في 43 برنامجاً للدراسات العليا بينها 5 برامج مستحدثة، وذلك ابتداءً من اليوم حتى يوم السبت الموافق 7 ذي الحجة 1442هـ.

فتح القبول الجامعي:

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، بأن فتح القبول الجامعي لبرامج الدراسات العليا على مدار العام الجامعي، يأتي بهدف استيعاب الطلب المتزايد على البرامج وتلبية للاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة التي تعكس هوية الجامعة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى استكمال عمليات القبول والمفاضلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن الدراسة في البرامج المطروحة ستبدأ في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442 – 1443هـ.

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