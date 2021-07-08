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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس) الدول الغربية بـ"السعي لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات".
وقال "لافروف": "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة الاستقرار، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوماً".
وتوقع أن "يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 02:45 PM
"لافروف" توقع إطلاقها حملة لعدم الاعتراف بالنتائجروسيا تتهم دول الغرب بالسعي لزعزعة استقرارها قبل الانتخابات البرلمانية
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس) الدول الغربية بـ"السعي لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات".
وقال "لافروف": "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة الاستقرار، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوماً".
وتوقع أن "يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق.
، روسيا تتهم دول الغرب بالسعي لزعزعة استقرارها قبل الانتخابات البرلمانية ،
المصدر : الخليج 365
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