، عن سيارة "سونيت".. تيك توك تمنح كيا الجبر أفضلية الحملات التعريفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأتي ضمن استراتيجية الشركة للوصول إلى عملائها في مختلف المنصات

في خطوة تعكس حرص شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز على التواصل مع عملائها عبر كافة القنوات الممكنة بشكل مباشر أو من خلال المنصات الإعلامية المتعددة؛ حصدت الشركة مؤخراً جائزة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" لأفضل حملة تعريفية عن منتج جديد، وذلك عن حملتها التي أطلقتها مؤخراً عن سيارة كيا موتورز الجديدة "سونيت"، حيث تضمنت الحملة قيام الأشخاص بتصوير وعرض فيديوهات على منصة "تيك توك" يقوم خلالها الشخص بشرح المميزات التي يراها في السيارة، شريطة أن تكون والدته محوراً رئيسياً في فكرة العمل وأثناء تصويره.

وبهذه المناسبة تحدث وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر قائلاً: "نعمل وفق استراتيجية إعلامية شاملة للوصول إلى عملائنا في مختلف القنوات الإعلامية المتاحة وعلى وجه التحديد منصات التواصل الاجتماعي التي تعد الأكثر انتشاراً وتأثيراً في عصرنا الحالي والتفاعل مع التطور السريع الذي تشهده من حيث ظهور منصات جديدة وفعّالة بشكل مستمر بهدف إيصال رسائلنا لعملائنا، والتي تتضمن الخدمات والعروض الجديدة وأيضاً المنتجات الحديثة وكافة ما نحتاج إيصاله للجمهور بشكل عام، ونضع في اعتبارنا بأن تتناسب طريقة عرض الرسالة مع خصائص وطبيعة المنصة وجمهورها المتلقي".

وامتدح بغدادي الأصداء الرائعة التي حصدتها سيارة كيا سونيت في السوق السعودي بعد تدشينها، والتي تعد سيارة سونيت أحدث الإضافات لعائلة سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض الفائزة بالعديد من الجوائز. وتتميز "سونيت" الجديدة بحضورها الديناميكي وهيكلها المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشكيل محدّث للشبك الأمامي المعروف باسم "أنف النمر" من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.