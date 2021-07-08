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كشف المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عن ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـعشرة آلاف ريال.
ودعا "الشويرخ" المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.
وشدّد على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 02:44 PM
"الشويرخ": اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة الماليةقوات أمن الحج تضبط 52 مخالفًا قدِموا للحج دون تصريح
كشف المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عن ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـعشرة آلاف ريال.
ودعا "الشويرخ" المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.
وشدّد على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
، قوات أمن الحج تضبط 52 مخالفًا قدِموا للحج دون تصريح ،
المصدر : الخليج 365
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