محمد بن مسعود - الدمام - وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون الأمنية الأسبق وسفير المملكة سابقا لدى دولة الإمارات انتقل إلى رحمة الله تعالى السفير محمد بن عبدالله العتيبي، السفير السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق، ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون الأمنية الأسبق. وينتظر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الخميس 28 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 8 يوليو 2021م بعد صلاة العصر الساعة 4:15 في جامع الجوهرة البابطين بشمال الرياض، والدفن في مقبرة شمال الرياض. ونظراً للظروف الراهنة سيتلقى أبناؤه العزاء على الأرقام التالية: خالد بن محمد بن عبدالله العتيبي: (00966500009292) فهد بن محمد بن عبدالله العتيبي: (00966500009393) إنا لله وإنا إليه راجعون

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 02:43 PM وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون الأمنية الأسبق وسفير المملكة سابقا لدى دولة الإمارات السفير "محمد العتيبي " في ذمة الله والصلاة عليه بعد عصر اليوم بجامع البابطين بالرياض السفير "محمد العتيبي " في ذمة الله والصلاة عليه بعد عصر اليوم بجامع البابطين بالرياض انتقل إلى رحمة الله تعالى السفير محمد بن عبدالله العتيبي، السفير السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبق، ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون الأمنية الأسبق. وينتظر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الخميس 28 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 8 يوليو 2021م بعد صلاة العصر الساعة 4:15 في جامع الجوهرة البابطين بشمال الرياض، والدفن في مقبرة شمال الرياض. ونظراً للظروف الراهنة سيتلقى أبناؤه العزاء على الأرقام التالية: خالد بن محمد بن عبدالله العتيبي: (00966500009292) فهد بن محمد بن عبدالله العتيبي: (00966500009393) إنا لله وإنا إليه راجعون الكلمات المفتاحية

، السفير "محمد العتيبي " في ذمة الله والصلاة عليه بعد عصر اليوم بجامع البابطين بالرياض ،

المصدر : الخليج 365

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