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أصيب معلمون ومعلمات بموجة إحباط بعد عدم شمولهم في حركة النقل الخارجي لهذا العام التي أعلنتها الوزارة منتصف ليلة أول أمس وقبل موعد إعلانها الرسمي بيومين؛ وسط تمنياتهم بحركة نقل إلحاقية مرضية للكثير منهم.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمواقع التعليمية، الكثير من الشكاوى من المعلمين والمعلمات أكدوا فيها ضعف حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وأنهم أصيبوا بإحباط جراء تلك الحركة التي لم تلب رغبات الكثير منهم، بحسب قولهم.
وأشاروا إلى أن حركة النقل الخارجي في العامين الماضيين لسد الاحتياج فقط؛ لكن طالما أعلنت الوزارة عند وجودها كان ينبغي أن تلبي حركة النقل الخارجي على أقل تقدير الطموحات، ويناشدون من الوزارة أن تكون حركة النقل الإلحاقية التي تدرس الوزارة بالقيام بإجراءاتها ملبية للطموحات ومرضية.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 02:11 PM
شكاوى توالت بمواقع التواصل تزامناً مع إعلان النتيجة قبيل موعدهاوضعوا آمالهم في "الإلحاقية".. معلمون: حركة النقل الخارجي مخيبة!
أصيب معلمون ومعلمات بموجة إحباط بعد عدم شمولهم في حركة النقل الخارجي لهذا العام التي أعلنتها الوزارة منتصف ليلة أول أمس وقبل موعد إعلانها الرسمي بيومين؛ وسط تمنياتهم بحركة نقل إلحاقية مرضية للكثير منهم.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمواقع التعليمية، الكثير من الشكاوى من المعلمين والمعلمات أكدوا فيها ضعف حركة النقل الخارجي للعام الحالي، وأنهم أصيبوا بإحباط جراء تلك الحركة التي لم تلب رغبات الكثير منهم، بحسب قولهم.
وأشاروا إلى أن حركة النقل الخارجي في العامين الماضيين لسد الاحتياج فقط؛ لكن طالما أعلنت الوزارة عند وجودها كان ينبغي أن تلبي حركة النقل الخارجي على أقل تقدير الطموحات، ويناشدون من الوزارة أن تكون حركة النقل الإلحاقية التي تدرس الوزارة بالقيام بإجراءاتها ملبية للطموحات ومرضية.
، وضعوا آمالهم في "الإلحاقية".. معلمون: حركة النقل الخارجي مخيبة! ،
المصدر : الخليج 365
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