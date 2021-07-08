شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط أكثر من 6000 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط أكثر من 6000 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين.

ويأتي ذلك ضمن جهودها للمحافظة على الغطاء النباتي ومتابعة ما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات في جميع مناطق المملكة.

وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط 1065 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 6000متر مكعب من الحطب والفحم المحليين المعروضة لأغراض تجارية.