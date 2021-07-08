شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الهولندية بالرياض تعلن عن استئناف إصدار التأشيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت ‏السفارة الهولندية بالرياض عن استئناف اصدار التأشيرات للمسافرين إلى هولندا من المملكة اعتبارا من اليوم.

وتعتبر هولندا وجهة مثالية للراغبين في السفر سواء للعمل أو السياحة، ولكن بسبب ما فرضته جائحة COVID-19 من قيود على السفر، فرضت هولندا حظر دخول على بعض الدول.

وتستغرق فيزا هولندا من 7 أيام و حتى 15 يوم عمل بالنسبة لمعظم الجنسيات التي تتقدم بطلب استخرج فيزا هولندا ، و لكن في بعض الحالات قد يستغرق الرد على الفيزا مدة أطول