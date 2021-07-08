شكرا لمتابعة خبر عن موعد إغلاق بوابة القبول بجامعات وكليات التقنية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت لجنة القبول بجامعات وكليات التقنية بالرياض، اليوم الخميس، عن موعد إغلاق بوابة القبول للطلاب.

وذكرت اللجنة أنه سيتم إغلاق بوابة القبول للطلاب ظهر يوم السبت 30 ذي القعدة والطالبات ظهر يوم الأحد 1 ذي الحجة القادم.

ويذكر أن بوابة القبول الموحَّد للطلاب في منطقة الرياض تشمل جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.