شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة لحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة عبداللطيف آل الشيخ، خطة الوزارة لحج هذا العام 1442هـ.

وتهدف خطة الوزارة إلى تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام.

ويأتي ذلك في ظل جائحة كورونا وتحوراتها وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن.