شكرا لمتابعة خبر عن "الصندوق السعودي للتنمية" يفتتح المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مدينة الرمثا الأردنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، المركز السعودي للعلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في مدينة الرمثا الأردنية، والممول بمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بواسطة الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (13.4) مليون دولار، وذلك في إطار دعم وتطوير مشاريع التنمية في القطاع الصحي.

ويتضمن مشروع المركز، الذي يوّفر خدماته الصحية لأكثر من 1,200 مريض سنوياً، مبنى علاج بالأشعة لمرضى السرطان، يسهم في تطوير مستوى خدمات الرعاية الصحية في مناطق شمال الأردن، ويُمكن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي ليكون مركزاً علاجياً شمولياً لكافة التخصصات الطبية والعلاجية، لاسيما مرضى السرطان.

وخلال حفل الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: "يأتي افتتاح هذا المشروع النوعي الذي انطلقت أعماله بمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في إطار المساهمات السعودية في دعم القطاع الصحي، وتطويراً لمستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأَضاف المرشد: "يفخر الصندوق السعودي للتنمية بدوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة، حيث قام وبالتعاون والتنسيق مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالمساهمة في تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية في محافظات الشمال الأردني، ومنها إنشاء وتجهيز مستشفى الاميرة بسمة لصالح وزارة الصحة، وتحديث أجهزة القسطرة القلبية، وأجهزة الأشعة التداخلية والتشخيصية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي".

بدوره، ثمن معالي وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية في تبني العديد من المشاريع في الأردن والتي تشمل قطاعات رئيسية وحيوية كالصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مؤكداً على أهمية هذا المركز في تخفيف معاناة المرضى وشفائهم خصوصاً أنه يمتلك طاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف مريض سنويا، وهو مجهز بأحدث التقنيات الطبية، ووحدة للعلاج الكيماوي ووحدة إنعاش وصيدلية.

وحضر حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، الذي صرح:"إن المركز السعودي للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، يأتي في إطار التأكيد على عمق ومتانة العلاقات السعودية الأردنية، حيث تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي، إذ سيُمكن هذا المشروع من تقديم كافة المعالجات لمرضى السرطان عن طريق الأشعة وليكون مركزاً علاجياً شمولياً لكافة التخصصات الطبية من خلال تقديم الخدمات الصحية المتطورة والمتكاملة في مناطق الشمال وعلى مستوى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وفي إطار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع الأردنية بمختلف قطاعاتها، فقد توزعت مشاريع التمويل لتشمل عدة قطاعات حيوية، مثل قطاع التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والطرق، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية وغيرها من القطاعات الهامة، حيث بلغت قيمة المشاريع الممولة حوالي 8 مليار ريال (نحو 2 مليار دولار)، وتم تقديم 21 قرضاً لتمويل 19 مشروعاً في قطاعات الطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى خمس منح بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار ".

هذا، ويعد الصندوق السعودي للتنمية أحد أكبر الكيانات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة، حيث أسهم الصندوق منذ عام 1975، في تحقيق الاستقرار والازدهار للعديد من البلدان النامية، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية.