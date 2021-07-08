الأرصاد: أجواء مكة والمدينة خلال «ذي الحجة» حارة.. والعظمى 43 درجة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد الحالة المناخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا للبيانات التاريخية خلال شهر ذي الحجة؛ حيث ستكون من حارة إلى شديدة الحرارة خلال النهار، وتميل الأجواء للاعتدال ليلًا، فيما تتجاوز درجة الحرارة العظمى الـ43 مئوية.

وأضاف المركز –عبر تويتر- أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية لمكة المكرمة، يمكننا وصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار؛ حيث يصل معدل درجات الحرارة العظمى إلى (43.2 م) ويميل نسبيًا للاعتدال ليلًا؛ حيث يصل معدل درجة الحرارة الصغرى إلى (29.6 م).

كما توجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية جيدة؛ لكنها تتدنى في بعض الفترات لأقل من ٥ كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

أما بالنسبة للمدينة المنورة، قيمكن وصف الطقس بأنه حار إلى شديد الحرارة خلال النهار؛ حيث يصل معدل درجة الحرارة العظمى إلى 43.7 مئوية، ويميل نسبيًا للاعتدال ليلً؛ حيث يصل معدل درجة الحرارة الصغرى إلى 29.7 مئوية، كما توجد تشكيلات من لسحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، ومدى الرؤية الأفقية جيدة وتتدنى في بعض الفترات لأقل من 4 كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

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