السعودية تستعد لموسم الحج بـ20 بوابة و28 مصعدًا بالحرم

الرياض - محمد عبدالله - استعدت المملكة بكل طاقتها لموسم حج هذا العام لاستقبال 60 ألف من ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالداخل، وسط احترازات وقائية ضد فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون -عبر تويتر- أن تجهيزات صحن المطاف شملت 20 مدخلًا وبوابة رئيسية وفرعية، وإتاحة كامل الصحن وثلاثة أدوار للحجيج، وتجهيز 28 سلمًا كهربائيًا.

وبالنسبة لمبنى التوسعة السعودية الثالثة، فإن مختلف الطوابق تعمل بطاقتها، وإضافة إلى 174 سلمًا كهربائيًا و44 مصعدًا، و2586 دورة مياه، و1131 مرفقًا للوضوء.

كما تم الانتهاء من خدمات التكييف والتهوية والإنارة والصوت بالحرم المكي، ووضع إجراءات احترازية بالمسجد الحرام.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون أنه تم زيادة عدد نقاط الذبح وفق الاشتراطات الصحية، وتشمل مسالخ طريق الليث، وطريق مكة جدة القديم، والعكيشية، والمعيصم. بطاقة استيعابية تتجاوز 127 ألف رأس من الذبائح.

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