تقرير أمريكي: السعودية الأفضل عربيًا لعيش النساء.. وإصلاحات ولي العهد السبب

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت مجلة أمريكية تقريرًا بشأن أفضل دول العالم لعيش النساء عام 2020، واستطاعت السعودية احتلال المركز الأول عربيًا و89 عالميًا؛ حيث أوضحت مجلة، سي اي او وورلد (CEOWORLD)، تصنيفها وترتيبها السنوي بناء على دراسة استقصائية لنحو 256,700 امرأة من 156 دولة، ووفقًا لمعايير وعوامل عدة بينها إقليمية، وعرقية، واجتماعية واقتصادية، لتحديد المكان الأفضل للنساء حول العالم.

أما بالنسبة لاختيار السعودية كأفضل دولة لتعيش فيها النساء بين الدول العربية، فذلك يعود بحسب المحللين إلى النهج الاجتماعي الجديد والخطوات الإصلاحية التي بدأها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، لتعزيز حقوق المرأة السعودية. هذه الخطوات أتاحت مساحة أكبر للمرأة السعودية في المجتمع وخففت من القيود القانونية، الاجتماعية والدينية الشديدة المفروضة عليها، بحسب المحللين.

وبحسب التقرير احتلت السويد المرتبة الأولى عالميا وتبعتها في القائمة الدنمارك، هولندا، النرويج وكندا. أما على المستوى العربي جاءت السعودية (89 عالميا) على رأس قائمة الدول العربية المتواجدة في الدراسة المعلنة وتلتها سلطنة عُمان (91 عالميا)، الأردن (96 عالميا)، الإمارات (100 عالميا) وثم كل من الجزائر والسودان وقطر والكويت ولبنان وليبيا.

ومن بين أهم معايير التقييم والتصنيف ضمن لائحة أفضل البلدان التي يمكن للنساء أن تعيش فيها هي المساواة بين الجنسين، والنسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان، المساواة في الدخل والاهتمام بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة ومتوسط سنوات التعليم بين النساء ودمج المرأة في المجتمع.