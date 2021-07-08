وزارة الموارد البشرية توضح للموظفين آلية شكاوى تأخير الرواتب

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه توجد عدة أنواع من الشكاوى التي يمكن للموظف التقدم بها لمكاتب العمل أو عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية، موضحة آلية القيام بتقديم ومتابعة الشكوى.

وأشارت الوزارة، عبر بوابة الثقافة العمالية بموقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه توجد عدة أنواع للشكاوى التي يمكن للموظف التقدم بها منها تأخير رواتب 3 أشهر وأكثر، وكذلك تكليف بعمل مختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين.

وأضافت، أنه من بين الشكاوى التي يحق للموظف أو العامل التقدم بها هي سوء المعاملة أو مخالفة أحد شروط العقد وعدم وجود سكن للموظف، موضحة أنه في حال لم ينص عقد العمل عليه أو لم تكن المنشاة من ضمن شركات تأجير العمالة فأنها لا تلزم فيه كونه أحد البدلات المتفق عليها.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتمايةـ آلية وطريقة وقيام الموظفين بتقديم الشكاوى الخاصة بهم، مشيرة إلى أن ذلك يكون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية والتي يمكن الوصول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأشارت الموارد البشرية، إلى أنه في حالة عدم الرد على شكوى الموظف أو العامل يمكن لعميل متابعة الموضوع مع مكتب الشكاوى في الوزارة، مضيفة أن ذلك يكون عن طريق مركز الاتصال أو الحضور شخصيًا إلى الوزارة، وإبراز رقم الشكوى المقدمة للتأكد من صحتها ومتابعتها عبر وزارة الموارد البشرية و من ثم الاتصال بالعميل للإفادة.

وأردفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوثائق المطلوبة لتقديم الشكوى تتمثل في إرفاق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت وجود علاقة عمالية والمستندات المطلوبة بحسب نوع النزاع، بالإضافة لهوية مقدم الشكوى وصفته.

وقالت الوزارة، إنه في حال كان مقدم الشكوى وكيل فعليه إبراز صك الوكالة على أن يدرج فيها أحقية مراجعة إدارة التسوية الودية وله حق الصلح والإبراء والتنازل.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المستندات اللازمة لمتابعة الشكوى؛ حيث يجب على العميل إبراز رقم السجل المدني، رقم المنشأة، رقم التليفون، ورقم الشكوى المقدمة في مكتب العمل.

اقرأ أيضًا :

الموارد البشرية: دراسة توطين الوظائف القيادية بالشركات

الموارد البشرية: فترة الـ6 أشهر تأتي بعد تقديم كل الخيارات للموظف