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«هندي» يتوقع غرة ذي الحجة الأحد المقبل.. وعيد الأضحى الثلاثاء

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الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأحد المقبل ويوم عرفة يوم الإثنين وعيد الأضحى يوم الثلاثاء.

وقال هندي –عبر تويتر- إن المحكمة العليا في أعلنت عن ترائي هلال الحج مساء غد الجمعة، وتشير الحسابات الفلكية لعدم ولادة الهلال قبل غروب الشمس يوم الجمعة؛ ما يعني استحالة رؤية الهلال.

وأضاف أنه تبعًا لذلك فإن يوم الأحد المقبل هو غرة شهر الحج، ويوم الإثنين في الأسبوع التالي هو وقفة عرفة، والثلاثاء هو عيد الأضحى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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