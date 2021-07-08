«هندي» يتوقع غرة ذي الحجة الأحد المقبل.. وعيد الأضحى الثلاثاء

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأحد المقبل ويوم عرفة يوم الإثنين وعيد الأضحى يوم الثلاثاء.

وقال هندي –عبر تويتر- إن المحكمة العليا في السعودية أعلنت عن ترائي هلال الحج مساء غد الجمعة، وتشير الحسابات الفلكية لعدم ولادة الهلال قبل غروب الشمس يوم الجمعة؛ ما يعني استحالة رؤية الهلال.

وأضاف أنه تبعًا لذلك فإن يوم الأحد المقبل هو غرة شهر الحج، ويوم الإثنين في الأسبوع التالي هو وقفة عرفة، والثلاثاء هو عيد الأضحى

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