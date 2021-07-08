تنفيذ حدّ الحرابة في مواطن قتل محاسبًا خلال سطو مسلح بجدة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، وذلك بعدما أقدم، فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله (سعودي الجنسية)، على السطو المسلح على شركة وقتل محاسبها، أمير علي (هندي الجنسية)، وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.

تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً في الجاني، فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله، اليوم الخميس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وسط تأكيد من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت الوزارة في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.