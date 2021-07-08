تنفيذ القصاص في عبدالله دعلة قاتل عبدالله الدوسري بالرصاص في الرياض

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصًا، في أحد الجناة بمدينة الرياض، اليوم الخميس، وذلك بعدما أقدم، عبدالله بن محمد بن مبارك دعلة (سعودي الجنسية)، على قتل، عبدالله بن مبارك بن عبدالله الدوسري (سعودي الجنسية)، من خلال إطلاق النار عليه؛ ما أدى لوفاته.

تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني، عبدالله بن محمد بن مبارك دعلة، اليوم الخميس، بمدينة الرياض، وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت الوزارة في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.