طريقة تسجيل الفئة من 12 إلى 18 عامًا لأخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة الصحة طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة، موضحة أنه من عمر 15 سنة وأقل يمكنه الحجز للقاح كتابع، بينما من عمر 15 إلى 18 سنة، يمكنه الحجز للقاح كتابع أو مستقل عبر تطبيق «صحتي».

ونشرت «صحة القصيم» اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان (ما هي طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 سنة؟)، متضمنًا إجابة وزارة الصحة على ذلك والتي جاءت كما يلي:

ــ من عمر 15 سنة وأقل يمكنه الحجز للقاح كتابع.

ــ من عمر 15 إلى 18 سنة، يمكنه الحجز للقاح كتابع أو مستقل عبر تطبيق صحتي.

وأشارت إلى أنه لمزيد من الاستفسارات وأبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها عن لقاح كورونا يمكنك الدخول على عبر الرابط:

وفي وقت سابق أعلن تطبيق (توكلنا) عن إتاحة إمكانية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا، للذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة بالتاريخ الميلادي، مطالبًا بتحديث التطبيق لاستخدام الخدمة الجديدة.

ودعا التطبيق إلى ضرورة التأكد من تحديث التطبيق لاستخدام بالخدمة الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، قائلًا: «بإمكانك حجز موعد لقاح كورونا لأفراد أسرتك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 -18 سنة».

وكانت قد ذكرت وزارة الصحة أنه تم اعتماد إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة العمرية.

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