ضبط 6 أطنان حطبًا بحائل ومخزن بالرياض وإزالة ٧ مصانع للفحم بالمدينة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن ضبط مستودع لتخزين وبيع الحطب المحلي يضم ٦ أطنان في حائل، وضبط مستودع آخر يضم ٢٨٠ م٣ في الحائر بمنطقة الرياض، وإزالة ٧ مصانع لإنتاج الفحم المحلي في وادي الريم بالمدينة المنورة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة له، تمكنت من ضبط عدد من مستودعات ومصانع إنتاج الفحم والحطب المحلي وتطبق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام البيئة ولائحة الاحتطاب، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأضاف أنه تم ضبط مستودع لتخزين وبيع الحطب المحلي يضم ٦ أطنان في حائل، وضبط مستودع آخر يضم ٢٨٠ م٣ في الحائر بمنطقة الرياض بمشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي.

وأشار إلى أنه استمرارًا لجهود المركز في مكافحة الاحتطاب، تمت إزالة ٧ مصانع لإنتاج الفحم المحلي في وادي الريم بالمدينة المنورة بالتعاون مع إمارة المنطقة.

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