«حساب المواطن»: صرف دفعة يوليو الأحد المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أكّد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الرابعة والأربعين «دفعة شهر يوليو»، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو 2021م.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه « يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والأربعون يوم الأحد بتاريخ11 يوليو».

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، حول موعد صرف دفعة يوليو قائلًا: «السلام عليكم، يوم السبت يوافق 10 هل سيتم تقديم حساب المواطن ؟».

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن ضمن الدفعة الـ43 ( دفعة شهر يونيو 2021).

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