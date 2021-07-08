السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

فازت المملكة العربية السعودية ، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، رئيساً للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال الفترة 2021 - 2023م، بأغلبية الأصوات، صباح اليوم الخميس، بمشاركة 21 دولة عربية.

ورفع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة، وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وأوضح ، أن فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة "الألكسو"، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك، وما يعزز الروابط بين الدول العربية الشقيقة ضمن منظمة "الألكسو"؛ للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم، لافتًا إلى أن المملكة كانت ولا تزال أحد المساهمين الرئيسين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

من جهته، رفع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هاني المقبل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة والدعم الكبير الذي تشرف به خلال رحلة الترشح لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وامتنانه لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، على التوجيه والدعم والتمكين الذي رافق الدور السعودي في "الألكسو" خلال عام كامل، وخلال رحلة الترشح.

وأجزل المقبل، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" على الثقة، وللمجلس التنفيذي السابق على الجهود التي بذلها مع الدول الأعضاء خلال المرحلة الماضية، متطلعًا إلى العمل مع أعضاء المجلس الحالي؛ للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة، وتعزيز بناء الحوار والتعاون، وكل ما يخدم المنظمة في عملها المشترك بين الدول العربية الشقيقة ".