عاجل | المقاولين تطالب بعدم إيقاف الخدمات عند تأخير صرف المستحقات

وطرحت اللجنة في اجتماعها الدوري الثاني والذي عقد أمس بمقر «الاتحاد» بالرياض بحضور أمين عام اتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى عدد من التحديات والحلول التي تواجه المستثمرين بأحد أهم القطاعات الحيوية، وجاءت في مقدمتها إيقاف سداد الضريبة حتى صرف المستخلص أو بنظام المقاصة مباشرة مع الجهة المانحة للمشروع.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية حمد الحماد أن «اللجنة» تسعى لتمكين القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030م والعمل على نموه وتذليل الصعوبات والمعوقات للعاملين بالقطاع، وتطويره والارتقاء بمهنة المقاول ضمن أفضل الممارسات الفنية، وذلك من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة وشركاء القطاع.
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