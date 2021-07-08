السعودية | توقيع اتفاقية بين “تعارفوا” و “وفاء” لخدمة كبار السن

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وقع مركز تعارفوا للإرشاد الأسري اتفاقية تعاون مع جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن، مثل “تعارفوا” رئيس المركز الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، ومثل “وفاء” الأستاذ بطحي بن سليمان البطحي، المدير التنفيذي للجمعية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تجسيدا لمبدأ الشراكة التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات رؤية 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى العناية بفئات “كبار السن” وتقديم الاستشارات الأسرية الاجتماعية، وتكثيف الجوانب التثقيفية والتوعوية بما يحقق أهداف الطرفين، ويعزز مبدأ الشراكة والتعاون، وفق منظومة عمل متكامل تحقق الاستقرار النفسي والصحي والاجتماعي والأسري لكبار السن.