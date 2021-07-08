شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بجهود وبرامج تدريب معهد الإدارة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بما يقدمه معهد الإدارة العامة من برامج نوعية ورؤية إدارية تساهم في تطوير منسوبي القطاع العام وتنمية مهاراتهم ونقل الخبرات بالإضافة لمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة في مجال التدريب والتطوير والحفاظ على رأس المال البشري.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بديوان الإمارة ، اليوم الخميس ، مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور محمد بن صالح البخيتي والذي قدم لسموه التقرير السنوي لإنجازات المعهد خلال العام ١٤٤١/١٤٤٢هـ بحضور الدكتورة حصة بنت عبدالله العقيل مديرة الفرع النسوي بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الدكتور محمد البخيتي أن معهد الإدارة بجميع فروعه درب خلال العام الماضي (344867) متدرباً عن بُعد من خلال منصة إثرائي و(84675) متدرباً في البرامج التدريبة كما شارك (2485) مشارك من القيادات الإدارية العليا في الحلقات التطبيقية وقدم (25) استشارة للأجهزة الحكومية وخرج (2145) دارساً في البرامج الإعدادية كما حرص المعهد على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في المؤتمرات الإلكترونية حيث وصل عدد المشاركين (55026).

كما قدم البخيتي شكره لسموه الكريم على دعمه لفرع المنطقة الشرقية وأكد بأن الفرع يسعى لتدريب أكبر عدد ممكن من منسوبي القطاعات الحكومية بالإضافة لتقديم الاستشارات لهذه القطاعات.