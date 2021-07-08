شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : القيادة تحرص على تأهيل الشباب لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بما يقدمه صندوق الموارد البشرية (هدف) في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والشابات بالإضافة للمحافظة على استقرارهم الوظيفي في السوق والمساهمة في تقليص نسب البطالة من خلال البرامج التي يطرحها الصندوق في ظل دعم قيادة هذه البلاد "حفظها الله" والتي تحرص على تمكين الشباب وتأهيلهم وحصولهم على فرص وظيفية تناسب متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف.

وقدم اليوسف تقريراً لسمو أمير المنطقة الشرقية عن ما قدمه الصندوق من دعم للشباب والشابات خلال الفترة الماضية موكداً حرصهم على تقديم فرص وظيفية للشباب والمساهمة في تأهيل أبناء الوطن من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها الصندوق لتمكينهم ورفع قدراتهم ليتمكنوا من الدخول لسوق العمل بكفاءة وإقتدار.