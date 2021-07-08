شكرا لقرائتكم خبر عن اتلاف 4068 كيلو روبيان فاسدة في صبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت أمانة منطقة جازان بالتعاون والتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء "4068" كيلو جراماً من الروبيان الفاسد مجهول المصدر في محافظة صبيا ، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة على محلات وأسواق بيع منتجات اللحوم والأسماك والدواجن في أرجاء المنطقة من أجل صحة وسلامة منتجات اللحوم والأسماء والدواجن، وامتدادا لخطتها في التأكد من تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري ، أن إتلاف الروبيان جاء نتيجة لمخالفة طريقة حفظه وبيعة والتلاعب بمدة صلاحيته حسب الاشتراطات المتبعة لسلامة وصحة المستهلكين.